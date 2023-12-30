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Сотрудники «Т Плюс» поддержали благотворительную акцию «Елка желаний»

30 декабря 2023 12:54
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Сотрудники «Т Плюс» поддержали благотворительную акцию «Елка желаний»

Сотрудники Самарских филиалов компаний «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в благотворительной новогодней акции «Елка желаний». Энергетики собрали новогодние подарки для 21 ребенка из 7 семей Самары.

Ежегодный общенациональный проект дает возможность поверить в чудо тем, кто особенно нуждается в поддержке. Волонтеры энергокомпании исполнили детские мечты, которые ребята оставляли в письмах Деду Морозу. Это и наборы для творчества, и развивающие игры, и, конечно, куклы.

«Новый год – особенное время, когда сбываются самые сокровенные мечты! Мы рады, что смогли своими силами создать атмосферу теплого и доброго праздника для самарской детворы! Отдельные слова благодарности волонтерам компании за поддержку этого благотворительного проекта!», - рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьева.

Благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» призвана оказать поддержку детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных и многодетных семьях, а также детям в трудной жизненной ситуации.

 

 

Теги: Т ПЛЮС

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