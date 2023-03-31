Сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» вышли на первый субботник

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Сотрудники «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели уборку тротуара вдоль забора Самарской ГРЭС на Волжском проспекте. В общей сложности в субботнике приняли участие около 30 энергетиков.

Все волонтеры были обеспечены необходимым инвентарем. Энергетики привели в порядок один из самых популярных городских туристический маршрутов вдоль старейшей электростанции. Собрано и вывезено около 300 кг мусора.

«Энергетики традиционно с большим вниманием относятся к городской среде. Субботник – это самый доступный способ внести вклад в улучшение облика Самары плюс возможность сплотить коллектив», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьёва.

В весенние месяцы сотрудники «Т Плюс» планируют проведение целой серии волонтерских акций по уборке городских территорий Самарской области. Они являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.

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