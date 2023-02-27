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Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» сдали 30 литров крови в рамках донорской акции

27 февраля 2023 12:29
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Сотрудники Самарского филиала «Т Плюс» сдали 30 литров крови в рамках донорской акции

Сотрудники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в межрегиональной донорской акции «Мы с тобой одной крови». В общей сложности было собрано 30 литров крови.

Мероприятие организовано совместно с областной станцией переливания крови. В нем приняли участие 62 энергетика, в том числе сотрудники Самарской ГРЭС, «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергоремонТ Плюс». Все желающие сдать кровь прошли необходимый первичный медицинский осмотр. В ходе процедур соблюдались все санитарные требования.

С 2020 года донорская акция «Мы с тобой одной крови» являются традиционным мероприятием в энергокомпании и проводится во всех регионах присутствия «Т Плюс». Оно помогает привлекать внимание к проблеме нехватки крови и мотивировать людей стать донорами. За эти годы в акции приняли участие 362 работника Самарского филиала «Т Плюс», которые сдали около 170 литров крови.

Теги: Т ПЛЮС

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