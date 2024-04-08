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Сотрудники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» напомнили о правилах безопасности вблизи энергообъектов

8 апреля 2024 17:05
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Водителям автотранспортных средств следует избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах. 

Сотрудники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов. Специалисты компании круглосуточно контролируют состояние тепловых сетей в городах присутствия. Вместе с тем горожанам важно быть предельно внимательными и соблюдать следующие простые правила:

- отойти на безопасное расстояние от места выходы воды и пара;

- не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;

- водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;

- не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб.

Если Вы заметили сбой в работе оборудования, утечку или парение – не приближайтесь к месту происшествия и воспользуйтесь онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте https://tss.tplusgroup.ru/.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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