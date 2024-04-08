Сотрудники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» напомнили о правилах безопасности вблизи энергообъектов

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Сотрудники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» призывают жителей региона соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов. Специалисты компании круглосуточно контролируют состояние тепловых сетей в городах присутствия. Вместе с тем горожанам важно быть предельно внимательными и соблюдать следующие простые правила:

- отойти на безопасное расстояние от места выходы воды и пара;

- не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;

- водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;

- не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб.

Если Вы заметили сбой в работе оборудования, утечку или парение – не приближайтесь к месту происшествия и воспользуйтесь онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте https://tss.tplusgroup.ru/.