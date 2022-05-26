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Сотрудники «РКС-Самара» зафиксировали очередной сброс в канализацию отходов нефтепродуктов

26 мая 2022 11:17
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Сотрудники «РКС-Самара» зафиксировали очередной несанкционированный сброс в городскую канализацию отходов нефтепродуктов

Городская централизованная система водоотведения предназначена исключительно для приёма и очистки хозяйственно-бытовых стоков. Химия и нефтепродукты должны очищаться на локальных очистных сооружениях. Их попадание в общую канализацию приравнивается к катастрофе: появляется опасность возгорания на сооружениях, отравления сотрудников вредными парами, а также гибель гидробионтов, очищающих стоки перед выпуском в Волгу на Городских очистных канализационных сооружениях. 

Сильнее всего страдает активный ил – микроорганизмы (гидробионты), которые в процессе жизнедеятельности производят биологическую очистку сточных вод. После незаконных залповых сбросов поведение и структура микроорганизмов меняются, они раздуваются (появляются газовые пузырики), перестают образовывать колонии, начинают «бродяжничать», что приводит к их гибели. И, самое главное, в таком состоянии они не могут выполнять свою функцию – биологическую очистку стоков.

В Нижневартовске в апреле 2022 года произошёл взрыв на канализационной насосной станции, погиб сотрудник ресурсоснабжающего предприятия, несколько человек получили травмы. Одна из самых вероятных причин взрыва – сброс нефтепродуктов в общую канализацию. Сейчас пытаются установить виновника. 

На ГОКС ведется реконструкция, устанавливается уникальное современное оборудование. Например, решетки механической очистки имеют ячейки размером 0,6 см. При попадании в стоки нефтепродуктов ячейки сразу забьются и выдут из строя, возникнет угроза остановки очистных сооружений и необходимости замены дорогостоящего оборудования. 

В обязанности «РКС-Самара» входит контроль за составом сточных вод предприятий и организаций. Для этого специалисты ресурсоснабжающего предприятия регулярно проводят забор проб и выставляют счета за негативное воздействие на систему водоотведения города, достигающие иногда нескольких миллионов рублей, которые потом направляются на восстановление сетей и сооружений. 

Незаконные сливы проконтролировать сложнее, а искать нарушителей закона и устраивать засады – не дело для предприятия, которое занимается водоснабжением и водоотведением. О каждом случае выявленных нарушений сообщается в правоохранительные и природоохранные органы, возбуждаются административные и уголовные дела. Последний случай слива нефтепродуктов в централизованную систему канализации  произошел вечером 22 мая. Сейчас ведутся активные поиски нарушителей. 

Теги: РКС-Самара

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