Сотрудники «РКС-Самара» украшают колодцы рядом с вашим домом

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В прошлом году «РКС-Самара» украсили к 135-летию самарского водопровода 135 водопроводных и канализационных колодцев. Творили всем предприятием от идеи до воплощения. В работу шли все подручные материалы: цемент, песок, плитка, металл и другой неликвид, оставшийся от основной работы. Необычные и яркие колодцы теперь украшают самарские улицы, а наши сотрудники пошли дальше в буквальном смысле: с территории своих объектов вышли на городские улицы.

В 2022 они начали «усыновлять» водопроводные и канализационные люки рядом со своими домами: приводили в порядок территорию рядом с колодцем, устраняли повреждения и украшали крышку. Новый облик уже обрели больше 170 люков.

Где-то достаточно было выложить основание плиткой, а где-то подошли творчески, придав колодцу форму какого-то предмета или символа. Работники «РКС-Самара» приглашают жителей присоединиться к творческому процессу, предлагать свои идеи для преображения колодцев и вместе следить за их сохранностью. Заметные колодцы – это не только красиво, но и безопасно.