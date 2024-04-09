Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по должникам за тепло с судебными приставами

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Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с представителями службы судебных приставов провели рейд по должникам за тепло. На этот раз неприятные последствия коснулись неплательщика из Советского района областной столицы: у автовладельца, накопившего долг за тепловую энергию в размере около 100 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Lada Granta.

Энергетики напоминают, что рейды проводятся в рамках акции «Внимание! Должник» и являются крайней мерой. Все клиенты, накопившие задолженность, заблаговременно информируются о возможных способах урегулирования вопроса. В частности, граждане могут заключить договор о рассрочке долга.

«Мы призываем своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия. В частности, в случае конфискации авто его владельцу предоставляется возможность в течение 5 дней погасить свой долг. Если этого не происходит, автомобиль реализуется с торгов в счет погашения имеющейся задолженности», - отметил директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Смыслов.

Напомним, что в результате предыдущего рейда у должника, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 180 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Hyundai Solaris.