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Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в субботнике

15 апреля 2024 17:10
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Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» вышли на космический субботник, наведя порядок вблизи офисов и клиентских центров.

Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» вышли на космический субботник, наведя порядок вблизи офисов и клиентских центров. Экологическую акцию поддержал персонал компании в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

В частности, энергетики провели весеннюю уборку в Ленинском районе Самары на ул. Маяковского. Здесь были убраны грязь, мусор и прошлогодняя листва, а также специальной краской побелены деревья. В Новокуйбышевске и Сызрани волонтеры энергокомпании вернули чистоту территориям вблизи офисов обслуживания клиентов.

«Энергокомпания традиционно делает большой упор на заботу о природе. В частности, мы предоставляем нашим клиентам возможность отказаться от бумажной квитанции и перейти на электронную, чтобы сохранить деревья от вырубки. Число горожан, сделавших свой посильный вклад в экологию, с каждым месяцем растет. Космический субботник также стал отличным примером того, как совместными усилиями можно изменить окружающий к лучшему», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Волонтерские акции по уборке городских территорий Самарской области являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Мероприятия Самара Т ПЛЮС

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