Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в экологической акции

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Сотрудники тепловой инспекции Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели субботник на улице Чернореченской, рядом с офисом компании. Энергетики традиционно наводят порядок на данной территории.

Все волонтеры были обеспечены перчатками, мешками для мусора и всем необходимым инструментом. Энергетики собрали листву и упавшие ветки, убрали сухостой. Всего в весенней акции приняли участие свыше 30 специалистов энергокомпании, которые собрали и вывезли 15 мешков мусора.

Весенняя уборка территорий вблизи энергообъектов и офисов компании стала доброй традицией. Так, в конце апреля специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели космический субботник. Экологическую акцию поддержал персонал компании в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. В частности, энергетики провели весеннюю уборку в Ленинском районе Самары на ул. Маяковского, а в Новокуйбышевске и Сызрани волонтеры энергокомпании вернули чистоту территориям вблизи офисов обслуживания клиентов.

Волонтерские акции по уборке городских территорий Самарской области являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в рамках ESG, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).