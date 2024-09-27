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Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Советского района Самары

27 сентября 2024 14:10
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Особый интерес присутствующих вызвала тема возможности перехода на оплату отопления по схеме 1/7, то есть по факту потребления.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» провели встречу с клиентами в ТОС «Аврора» Советского района Самары. Свои вопросы для энергетиков подготовили старшие по домам и председатели товариществ собственников жилья.

Клиентов энергокомпании волновали вопросы, связанные со способами оплаты тепла без комиссии для льготной категории граждан, каналами передачи показаний приборов учета, а также критериями готовности жилого фонда к зиме и порядке подключения отопления.

Особый интерес присутствующих вызвала тема возможности перехода на оплату отопления по схеме 1/7, то есть по факту потребления. Представители «ЭнергосбыТ Плюс» отметили, что данный порядок оплаты предусматривает начисления за услугу отопления исключительно в период отопительного сезона и исключает выставление корректировки по результатам года. Также он стимулирует жильцов и обслуживающие организации к внедрению энергоэффективных мероприятий, что позволяет сокращать платеж за тепло.

Напомним, что получить консультацию специалистов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно дистанционно, воспользовавшись онлайн-сервисами на официальном сайте https://samara.esplus.ru/.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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