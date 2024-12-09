Состоялась встреча специалистов «РКС-Самара» с жителями

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В рамках работы штаба, созданного при и.о. главы города Иване Носкове по ремонту Главного Безымянского коллектора (ГБК), прошла встреча руководителей «РКС-Самара» с жителями, чьи участки находятся вблизи ремонтируемого участка ГБК (71 переулок, 10-я улица в районе ул.Олимпийской). Сотрудники эксплуатирующего предприятия ещё раз показали и подробно рассказали, как будет проходить ремонт и дальнейшее благоустройство прилегающих территорий.

Для того, чтобы наладить работу системы водоотведения на данном участке, часть коллектора надо поднять на эстакаду. Это создаст необходимый для работы самотечной канализации уклон.

Жителей волнует, насколько именно их участки затронет развернувшаяся работа. «Мы проводим ремонт коллектора. Значит, никакого выноса трубы за красные линии, за санитарную зону не будет. Новая труба пойдет по старой трассе», – отметил главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов. Конечно, те жители, кто самовольно передвинул забор в санитарную зону и прихватил дополнительно немного земли, должны понять, что делать это было запрещено, и им придётся вернуться в законные границы участков.

После завершения ремонтных работ будет произведена отсыпка дороги внутри садового товарищества асфальтовой крошкой и организовано несколько разворотных проездов. Протекающий ручей будет направлен в гильзу и по просьбе жителей на входе в гильзу будет установлена решётка, которую жители обязались регулярно чистить, чтобы в речушку не попадал мусор. Дополнительное благоустройство участков будет проводиться в индивидуальном порядке.

Жители и руководители «РКС-Самара» пришли к единому мнению: ремонт надо выполнить как можно быстрее.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»