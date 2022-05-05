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Следить за сохранностью пломб приборов учёта водоснабжения – обязанность собственников помещения.

Согласно законодательству РФ пользование водой при наличии неисправной пломбы приравнивается к несанкционированному пользованию ресурсами. Расчет потребления воды в таких случаях производят, исходя из круглосуточного потребления по сечению трубы. Суммы, которые ресурсоснабжающая компания по закону обязана предъявить абоненту, в десятки раз могут превышать привычные.

Контролеры «РКС-Самара» регулярно проводят проверку работы приборов учета и сохранность пломб. В 2021 году зафиксировано 45 случаев срыва пломб в нежилых помещениях. Ответственность за случившееся несет абонент.

В качестве оправдания практически каждый нарушитель рассказывает историю о том, как «наверное, уборщица случайно задела…». Но это не является уважительной причиной для неисполнения законодательства. Нарушители в добровольном или судебном порядке вынуждены оплачивать повышенные начисления.

Вниманию собственников помещений! Напоминаем вам об ответственности за сохранность пломб. Обеспечьте регулярную проверку целостности пломб, а в случае выявления каких-либо проблем, немедленно обращайтесь в «РКС-Самара».

Фото: «РКС-Самара»