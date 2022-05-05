Я нашел ошибку
Главные новости:
Обеспечьте регулярную проверку целостности пломб, а в случае выявления каких-либо проблем, немедленно обращайтесь в «РКС-Самара». 
Следить за сохранностью пломб приборов учёта водоснабжения – обязанность собственников помещения
Все парковки для болельщиков на личном транспорте работают без ограничений.
6 мая после матча «Крылья Советов» - «Динамо» будет усилена работа общественного транспорта
Железнодорожный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье» объединил путешественников со всего Поволжья.
В праздничные дни мая свыше 550 туристов совершили ж/д путешествия в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье»
В числе победителей – четыре проекта из Самарской области. 
Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсного отбора инновационных проектов
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью в губернии ожидаютя заморозки
По словам медиков, потребность в компонентах донорской крови остается достаточно высокой.
Сотрудники ГУ МЧС СО стали участниками акции по сдаче донорской крови
В рамках акции «Сохраним лес» железнодорожники высадили в 5 лесничествах Самарской, Пензенской и Ульяновской областей более 20 тысяч хвойных и лиственных саженцев.
Свыше 20 тысяч сотрудников КбшЖД приняли участие в традиционном весеннем субботнике
В этот день будет действовать БЕСПЛАТНЫЙ вход во все экспозиции Исторического парка "Россия - Моя история".
Мероприятия ко Дню Победы в Историческом парке
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.42
-1.6
EUR 72.78
-1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники ГУ МЧС СО стали участниками акции по сдаче донорской крови
Духовой оркестр и институт культуры презентуют совместную программу «Победа, музыка, весна!»
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Следить за сохранностью пломб приборов учёта водоснабжения – обязанность собственников помещения

5 мая 2022 16:15
65
Обеспечьте регулярную проверку целостности пломб, а в случае выявления каких-либо проблем, немедленно обращайтесь в «РКС-Самара». 

Следить за сохранностью пломб приборов учёта водоснабжения – обязанность собственников помещения. 

Согласно законодательству РФ пользование водой при наличии неисправной пломбы приравнивается к несанкционированному пользованию ресурсами. Расчет потребления воды в таких случаях производят, исходя из круглосуточного потребления по сечению трубы. Суммы, которые ресурсоснабжающая компания по закону обязана предъявить абоненту, в десятки раз могут превышать привычные.

Контролеры «РКС-Самара» регулярно проводят проверку работы приборов учета и сохранность пломб. В 2021 году зафиксировано 45 случаев срыва пломб в нежилых помещениях. Ответственность за случившееся несет абонент.

В качестве оправдания практически каждый нарушитель рассказывает историю о том, как «наверное, уборщица случайно задела…». Но это не является уважительной причиной для неисполнения законодательства. Нарушители в добровольном или судебном порядке вынуждены оплачивать повышенные начисления. 

Вниманию собственников помещений! Напоминаем вам об ответственности за сохранность пломб. Обеспечьте регулярную проверку целостности пломб, а в случае выявления каких-либо проблем, немедленно обращайтесь в «РКС-Самара». 

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей. 
29 апреля 2022, 15:41
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения 5 мая  
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.  ЖКХ
1027
Специалисты «РКС-Самара» установили 14 арт-фигур, посвящённых космической тематике
29 апреля 2022, 11:28
Специалисты «РКС-Самара» установили 14 арт-фигур, посвящённых космической тематике
28 апреля состоялось официальное открытие «Аллеи хорошего настроения – 2022».
ЖКХ
692
Специалисты «РКС-Самара» завершили перекладку части Главного Безымянского коллектора
27 апреля 2022, 10:47
Специалисты «РКС-Самара» завершили перекладку части Главного Безымянского коллектора
В марте 2022 года специалисты «РКС-Самара» начали замену старых труб на пр. Юных Пионеров. ЖКХ
821

  • Консультант плюс
В центре внимания
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
156
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
1712
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
4 мая 2022  13:37
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
811
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
4 мая 2022  13:02
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
640
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
1051
Весь список