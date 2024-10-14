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Сегодня день рождения самарского водопровода - "РКС-Самара" поздравляют всех с праздником!

14 октября 2024 09:52
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Сегодня день рождения самарского водопровода - "РКС-Самара" поздравляют всех с праздником!

14 октября 1886 года - день рождения самарского водопровода. Каждый год в памятную дату «РКС-Самара» вспоминают интересные факты о том, что предшествовало строительству, цифры, названия, истории и легенды. А в этом году хочется уделить внимание людям - тем самым, благодаря которым растущий город получил воду в домах.

О том, что Самаре необходим водопровод, впервые заявил губернатор Константин Грот. При нём благоустроили подъездные пути к рекам Самаре и Волге, чтобы было удобно набирать и развозить воду по улицам. И именно Константин Карлович подчеркнул, что только централизованное водоснабжение спасёт дома от эпидемий и огненной стихии. «Водопроводную проблему» не раз пытались поднять другие самарские губернаторы: Николай Замятнин, Николай Мансуров, Борис Обухов, а также городской голова Михаил Назаров. В 1865 году в губернии была создана специальная комиссия, которая обсуждала проект сооружения водопровода инженеров Щитова и Фрума (кстати, признали неудовлетворительным).

А вот проект инженера Николая Зимина комиссия одобрила, и в 1884 году в городе началось устройство гидросооружения. Исполнять работы взялась фирма «Торговый дом братьев Бромлей и К», договор с которой подписал недавно избранный городской голова Пётр Алабин. Он же и возглавил водопроводную комиссию, которая продавала облигации «водопроводного займа» - ведь на строительство нужны были деньги. Всего было выпущено облигаций на 400 тысяч рублей, это примерно 80% от суммы, необходимой на строительство. Обеспеченные самарцы охотно участвовали в «гидрозайме», и вскоре деньги были собраны. На них в Самаре в 1886 году было построено 10 фонтанов, 16 уличных водозаборов, 247 пожарных кранов и подсоединено 120 домовладений. Протяжённость первого участка водопровода, торжественно открытого в октябре 1886 года, составила 27,5 км.

Вместе с этими знаковыми именами в истории самарского водопровода стоят сотни и тысячи других - известных и не очень. Тех, кто проектировал, рассчитывал, строил, проводил отладку. Всем этим людям сегодня «РКС-Самара» говорят спасибо за их работу, за то, что каждый из них делал своё дело, внимательно относился к своим задачам и обязанностям, трудился для людей и для новых поколений. Благодаря всем этим людям в домах самарцев вот уже 138 лет есть чистая питьевая холодная вода. 

Теги: РКС-Самара

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