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Сегодня, 19 ноября, - международный День туалета

19 ноября 2021 09:49
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Сегодня, 19 ноября, - международный День туалета.

Ресурсоснабжающая организация напоминает о правилах пользования канализацией и о программе «Удобства с улицы – в дом». 

Международный день туалета официально отмечается Организацией Объединенных Наций уже несколько  десятилетий. Цель этого мероприятия – привлечь внимание к соблюдению правил санитарии, созданию санитарных норм для всех, развитию безопасной управляемой санитарии. 

В этот день «РКС-Самара» напоминает жителям столицы региона о правилах пользования канализацией. В унитаз и раковину нельзя смывать всё, что не растворяется. Любой мусор, бытовые и пищевые отходы образуют в трубах засоры и провоцируют излив канализационных стоков на поверхность. 

Запрещено смывать в унитаз или раковину

1. Влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!

2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.

3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д. 

4. Средства контрацепции.

5. Подгузники.

6. Тряпки (даже самые маленькие).

7. Бумагу.

8. Строительный и бытовой мусор.

9. Гранулы для кошачьих лотков.

10. Лекарства.

В 2021 году «РКС-Самара» начали реализовывать программу «Удобства с улицы – в дом». Главная её цель – избавиться от уличных деревянных туалетов, подключить каждый самарский дом к централизованным сетям водоотведения. Это положительно повлияет на экологическое и санитарное состояние Самары. На сегодняшний день более 130 жителей города подали заявки на участие в программе, ведутся обследования и проектные работы. 

Теги: РКС-Самара

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