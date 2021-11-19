Сегодня, 19 ноября, - международный День туалета.

Ресурсоснабжающая организация напоминает о правилах пользования канализацией и о программе «Удобства с улицы – в дом».
Международный день туалета официально отмечается Организацией Объединенных Наций уже несколько десятилетий. Цель этого мероприятия – привлечь внимание к соблюдению правил санитарии, созданию санитарных норм для всех, развитию безопасной управляемой санитарии.
В этот день «РКС-Самара» напоминает жителям столицы региона о правилах пользования канализацией. В унитаз и раковину нельзя смывать всё, что не растворяется. Любой мусор, бытовые и пищевые отходы образуют в трубах засоры и провоцируют излив канализационных стоков на поверхность.
Запрещено смывать в унитаз или раковину
1. Влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!
2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.
3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.
4. Средства контрацепции.
5. Подгузники.
6. Тряпки (даже самые маленькие).
7. Бумагу.
8. Строительный и бытовой мусор.
9. Гранулы для кошачьих лотков.
10. Лекарства.
В 2021 году «РКС-Самара» начали реализовывать программу «Удобства с улицы – в дом». Главная её цель – избавиться от уличных деревянных туалетов, подключить каждый самарский дом к централизованным сетям водоотведения. Это положительно повлияет на экологическое и санитарное состояние Самары. На сегодняшний день более 130 жителей города подали заявки на участие в программе, ведутся обследования и проектные работы.