Сделал лом за три приёма - в Книге мастеров «РКС-Самара» новое имя

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Против лома есть приёмы - специалисты «РКС-Самара» снова это доказали и поставили новый производственный рекорд. Кузнец на молотах и прессах из ремонтно-механического цеха Андрей Шакин решил изготовить лом с оттягиванием и закалкой с двух сторон меньше чем за полчаса.

Состязание проводили в ремонтно-механическом цехе. Андрей Алексеевич работает с молотом и горячим металлом уже 17 лет. Периодически ему приходится изготавливать инструменты для аварийно-восстановительных бригад, например, лом. На этом примере и было решено провести показательное испытание. Рекорд ставил спокойно, сосредоточенно и ответственно. И с задачей справился за 15 минут 49 секунд. Представители комиссии зафиксировали достижение и подтвердили новый рекорд. Имя Андрея Шакина будет внесено в Книгу мастеров «РКС-Самара».

Поздравляем Андрея Алексеевича и весь коллектив РМЦ с новым достижением - и ждём новых рекордов! Заявки принимаются.