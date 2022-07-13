Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители Самарской области завоевали 9 медалей.
В Ижевске завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт - шоссе»
В Самарской области за неделю подано более 1700 заявлений на оформление Карты болельщика
В Самарской области за неделю подано более 1700 заявлений на оформление Карты болельщика
В Самаре предложили запретить пускать на улицы ржавый общественный транспорт
В Самаре предложили запретить пускать на улицы ржавый общественный транспорт
В Сызранском районе утонул молодой человек
В Сызранском районе утонул молодой человек
На Самарской набережной огородили забором участок на Полевом спуске
На Самарской набережной огородили забором участок на Полевом спуске
В Похвистнево ищут пропавшую пожилую женщину
В Похвистнево ищут пропавшую пожилую женщину
Больше половины старшеклассников страдают от перфекционизма
Больше половины старшеклассников страдают от перфекционизма
Самарские общественники призывают власть к ремонту дорог
Самарские общественники призывают власть к ремонту дорог
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Каждую субботу в Самаре в сквере Аксаковых будет проходить бесплатная костюмированная экскурсия
«Лето с библиотекой»: 14 июля в СОУНБ интерактивное занятие «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого»
Ребята из города Снежное ДНР побывали на экскурсии в музее "Самара Космическая"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сделал лом за три приёма - в Книге мастеров «РКС-Самара» новое имя

13 июля 2022 12:41
107
Сделал лом за три приёма - в Книге мастеров «РКС-Самара» новое имя

 

Против лома есть приёмы - специалисты «РКС-Самара» снова это доказали и поставили новый производственный рекорд. Кузнец на молотах и прессах из ремонтно-механического цеха Андрей Шакин решил изготовить лом с оттягиванием и закалкой с двух сторон меньше чем за полчаса. 

Состязание проводили в ремонтно-механическом цехе. Андрей Алексеевич работает с молотом и горячим металлом уже 17 лет. Периодически ему приходится изготавливать инструменты для аварийно-восстановительных бригад, например, лом. На этом примере и было решено провести показательное испытание. Рекорд ставил спокойно, сосредоточенно и ответственно. И с задачей справился за 15 минут 49 секунд. Представители комиссии зафиксировали достижение и подтвердили новый рекорд. Имя Андрея Шакина будет внесено в Книгу мастеров «РКС-Самара».

 Поздравляем Андрея Алексеевича и весь коллектив РМЦ с новым достижением - и ждём новых рекордов! Заявки принимаются.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Если не соблюдать правила пользования удобствами, то можно вообще остаться без удобств.
08 июля 2022, 14:11
Жителей домов 41 и 41/1 по улице Дачной учили пользоваться канализацией
Если не соблюдать правила пользования удобствами, то можно вообще остаться без удобств. ЖКХ
794
Специалисты "РКС-Самара" предложили больше 800 идей, как улучшить работу предприятия
07 июля 2022, 11:56
Специалисты "РКС-Самара" предложили больше 800 идей, как улучшить работу предприятия
Опыт прошлого года, когда каждый(!) сотрудник внёс своё предложение, оказался успешным. ЖКХ
699
Специалисты «РКС-Самара» проводят плановый ремонт пожарных гидрантов
06 июля 2022, 14:28
Специалисты «РКС-Самара» проводят плановый ремонт пожарных гидрантов
Все выявленные недочёты фиксируются и вносятся в график ремонта. ЖКХ
825

В центре внимания
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
983
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
415
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
398
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1294
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
11 июля 2022  12:40
В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту
502
Весь список