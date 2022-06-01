Самарцы выявили новый вид мошенничества

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Под предлогом подключения к сетям водоснабжения и водоотведения у людей на месте выманивают крупные суммы.

«РКС-Самара» инициировали реализацию программ «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом» по подключению всех домовладений Самары к централизованным городским сетям. Инициатива получила поддержку губернатора Д.И.Азарова и администрации Самары. Проекты важные и значимые для города в целом и для отдельных жителей.

Вокруг таких социальных программ всегда появляются желающие нажиться за чужой счет. Как только подключения стали реальностью и появились многочисленные положительные примеры, активизировались преступные личности.

В ресурсоснабжающую организацию обратилась группа жителей, у которых мошенники, представившись работниками «РКС-Самара», выманили по 80 000 рублей, якобы за подключение к городским сетям. Для убедительности они показывали самые разные документы, оставляли номера телефонов, побудили заключить договор.

«РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») заявляют, что все договоры оформляются только в офисе компании. Сотрудники «РКС-Самара» или уполномоченные ими лица никогда не принимают наличную оплату из рук в руки на дому. Оплата всех услуг производится на основании договора, заключенного в офисе предприятия, и выставленного счета.

Граждане, пострадавшие от действий мошенников, и ресурсоснабжающее предприятие убедительно просят быть внимательными, предупредить своих одиноких родственников и знакомых.