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Самарцы выявили новый вид мошенничества

1 июня 2022 11:07
133
Самарцы выявили новый вид мошенничества

Под предлогом подключения к сетям водоснабжения и водоотведения у людей на месте выманивают крупные суммы. 

«РКС-Самара» инициировали реализацию программ «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом» по подключению всех домовладений Самары к централизованным городским сетям. Инициатива получила поддержку губернатора Д.И.Азарова и администрации Самары. Проекты важные и значимые для города в целом и для отдельных жителей. 

Вокруг таких социальных программ всегда появляются желающие нажиться за чужой счет. Как только подключения стали реальностью и появились многочисленные положительные примеры, активизировались преступные личности. 

В ресурсоснабжающую организацию обратилась группа жителей, у которых мошенники, представившись работниками «РКС-Самара», выманили по 80 000 рублей, якобы за подключение к городским сетям. Для убедительности они показывали самые разные документы, оставляли номера телефонов, побудили заключить договор. 

«РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») заявляют, что все договоры оформляются только в офисе компании. Сотрудники «РКС-Самара» или уполномоченные ими лица никогда не принимают наличную оплату из рук в руки на дому. Оплата всех услуг производится на основании договора, заключенного в офисе предприятия, и выставленного счета. 

Граждане, пострадавшие от действий мошенников, и ресурсоснабжающее предприятие убедительно просят быть внимательными, предупредить своих одиноких родственников и знакомых. 

 

Теги: РКС-Самара

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