Самарцам рассказали про опасности отопительного сезона

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С наступлением холодов, как показывает статистика, печное отопление и электронагревательные приборы становятся источником повышенной опасности.

Именно в этот период резко возрастает количество пожаров из-за несоблюдения правил пользования печным отоплением и нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов.

Предупредить пожар легче, чем тушить. Обезопасить свой дом от пожара - значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких.

Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: все ли соответствует правилам пожарной безопасности? Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновение пожара?

ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ

1. Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь: кладку и ремонт должны выполнять только специалисты.

2. Не реже 1 раза в три месяца проводите профилактические работы по очистке дымохода от сажи.

3. Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.

4. На полу перед топкой прибейте металлический лист размером не менее 50х70 см, так называемый предтопочный лист.

5. Напомните членам семьи, что топить печь следует не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.

6. Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

7. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.

8. Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.

9. Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 50 см от топящейся печи; не складируйте дрова вплотную к печи; не сушите белье близко к топящейся печи.

ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.

2. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.

3. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также их отсутствия.

4. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов.

5. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.

6. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях.

7. Почувствовав запах газа, ни в коем случае не включайте и не выключайте свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте – выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа.

8. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение; предупредите соседей; вызовите службу газа с улицы по телефону «04».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

1. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «Режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники – это пожароопасный режим электроприбора.

2. Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели.

3. Не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.

4. Не закрывайте отверстия на задней панели телевизора декоративной салфеткой; не ставьте на телевизор цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду и устроить замыкание.

5. Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями.

6. Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.

7. Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора.

Наибольшую опасность для себя и окружающих создает сам человек, небрежно обращаясь с огнем и его источниками. Курение в постели, непогашенная спичка или окурок, не выключенный вовремя электроприбор, не отремонтированная печь, неисправная газовая плита, использование открытого огня при работе с горючими материалами – все это неизбежно приведет к возникновению пожара.

Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а также своей жизни, жизни близких, друзей и соседей каждый из нас должен соблюдать несложные правила пожарной безопасности.

Обязанностью родителей является с раннего возраста научить своих детей соблюдению правил пожарной безопасности, умению правильно действовать в случае возникновения экстремальной ситуации.

Помните, что только ваша внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут не пустить пожар на порог вашего дома!

Уважаемые жители Самарской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня! В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» (со стационарного телефона) или «101» (с сотового телефона).