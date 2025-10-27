Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней

109

С октября 2025 года «РКС-Самара» начинают начислять пени за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. В соответствии с законодательством, пени взимаются с полной суммы задолженности за каждый день просрочки. По итогам октября в Самаре их общий объём может достигнуть 5 млн рублей.

В квитанциях за октябрь, которые придут абонентам в начале ноября, у должников появится новая строка «Пени». Чтобы избежать этих дополнительных затрат, абонентам необходимо до 31 октября оплатить всю задолженность! Абоненты «РКС-Самара» могут это сделать любым способом. Главное – выбрать удобный для себя и оплачивать каждый месяц:

- Личный кабинет на сайте https://lk.roscomsys.ru/login (без комиссии)

- Мобильное приложение РКС (без комиссии)

- Онлайн банки (возможна комиссия)

- Операционисты различных банков и Почты России (возможна комиссия)

Призываем всех самарцев: оплачивайте водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме! И тогда вы не увидите в своих квитанциях начисленные пени.