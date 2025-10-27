Я нашел ошибку
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней

27 октября 2025 12:29
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней

С октября 2025 года «РКС-Самара» начинают начислять пени за несвоевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. В соответствии с законодательством, пени взимаются с полной суммы задолженности за каждый день просрочки. По итогам октября в Самаре их общий объём может достигнуть 5 млн рублей.

В квитанциях за октябрь, которые придут абонентам в начале ноября, у должников появится новая строка «Пени». Чтобы избежать этих дополнительных затрат, абонентам необходимо до 31 октября оплатить всю задолженность! Абоненты «РКС-Самара» могут это сделать любым способом. Главное – выбрать удобный для себя и оплачивать каждый месяц:

- Личный кабинет на сайте https://lk.roscomsys.ru/login (без комиссии)

- Мобильное приложение РКС (без комиссии)

- Онлайн банки (возможна комиссия)

- Операционисты различных банков и Почты России (возможна комиссия)

Призываем всех самарцев: оплачивайте водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме! И тогда вы не увидите в своих квитанциях начисленные пени.

 

Теги: РКС-Самара

