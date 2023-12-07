Самарцам напоминают: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца

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В «РКС-Самара» начался период передачи показаний счётчиков. Больше двух недель ресурсная организация принимает данные индивидуальных приборов учёта потребления воды у своих абонентов. Это делается для того, чтобы начисления за воду и водоотведение были точными и люди платили только за тот ресурс, который потребили. Если не передать показания вовремя, через три месяца расчёт будет идти по нормативу, который предусмотрен законом. Это другие суммы - обычно очень неудобные для абонентов. А если не передавать показания больше полугода, то они просто не будут приниматься. Возобновить приём данных можно, написав обращение в «Виртуальную приёмную» на сайте samcomsys.ru и приложив фото приборов учёта с текущими показаниями.

Львиная часть обращений от клиентов «РКС-Самара» связана как раз с начислениями: абоненты не понимают, откуда берутся непривычные для них суммы. А потом выясняется, что они уже несколько месяцев не передают показания счётчиков, забывают или просто не считают это нужным. Чтобы корректно провести расчёты за уходящий 2023 год, особенно важно передать показания именно сейчас, в декабре.

Ресурсная компания напоминает: передавайте данные ваших приборов учёта холодной и горячей воды с 7 по 23 число каждого месяца. Для этого есть несколько способов, среди которых каждый найдёт для себя удобный (даже если вспомнили ночью).

- через личный кабинет или без регистрации на сайте www.samcomsys.ru с 7 по 23 число

- через мобильное приложение «РКС-Самара» с 7 по 23 число

- через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число

- через голосового робота по тел. 207-25-40