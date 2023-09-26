Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков

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«Не сделаете поверку счётчика - повысим тарифы» - типичная угроза и давление со стороны недобросовестных компаний, оказывающих метрологические услуги. Традиционно осенью, когда самарцы завершают дачные и отпускные дела и берутся за основной быт, слишком деятельные коммерсанты начинают сбор своего «поверочного урожая».

В почтовых ящиках снова появились рекламные листовки, очень похожие на квитанции, где жильцов призывают срочно сделать поверку приборов учёта до конца месяца. В противном случае грозятся повысить тарифы, делать начисления по нормативу, в общем, запугивают добросовестных граждан повышением платы за услуги ЖКХ.

В такой ситуации «РКС-Самара» рекомендуют не паниковать, а уточнить сроки поверки своих приборов учёта. Они указаны в паспорте прибора учёта, в правом нижнем углу квитанции от предприятия, в Личном кабинете на сайте samcomsys.ru, либо их можно запросить в чат-боте Елена СКС в Телеграм.