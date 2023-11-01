Самарским должникам за воду отключение канализации назначено на 1 ноября

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«РКС-Самара» напомнили о долгах: больше 15 тысяч человек получили сообщения о необходимости оплатить квитанции. Текст был короткий, но ёмкий: «Отключение канализации назначено на 1 ноября 2023». Предупреждения получили абоненты, которые не оплатили два и больше периода, на сумму от 300 до 40 тысяч рублей. Общая задолженность всех, кто получил сообщения, составила 110 млн рублей. На эти деньги можно было бы построить новую водопроводную или канализационную линию на несколько улиц, но нет.

Абонентов, которые не оплатят услуги холодного водоснабжения и водоотведения в ближайшие дни, ждёт отключение канализации в квартире. Мера вынужденная, но законная и действенная, ведь без водоотведения жить очень некомфортно, практически невозможно. Ресурсная компания рекомендует всем должникам как можно скорее погасить свои долги и вычеркнуть своё имя из списка тех, кому уже сегодня начнут отключать коммунальные услуги. Сообщить об оплате и задать вопросы по начислениям можно по многоканальному телефону 207-25-40.