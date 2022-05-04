Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на ул. Стара-Загора сгорел пассажирский автобус
В Самаре на ул. Стара-Загора сгорел пассажирский автобус
Необычное издание стало продолжением арт-проекта «Общее решение», реализованного в 2021 году в рамках фестиваля «ВолгаФест».
Самарский путеводитель «Т Плюс» теперь доступен в электронном виде
В турнире приняли участие команды юношей из Самары, Димитровграда, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Отрадного.
На стадионе "Металлург" прошёл 16-й традиционный детско-юношеский турнир "Кубок Виктора Карпова"
Особое внимание – к участку Московского шоссе, который был реконструирован к проведению мундиаля.
В Самаре общественники и специалисты проверили ход работ по благоустройству Московского шоссе
Судебные приставы за уклонение от погашения задолженности по алиментам ограничили мужчину в праве управления транспортным средством.
В Челно-Вершинском районе мужчина провел  20 часов на обязательных работах за езду без прав 
Онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» позволяют максимально оперативно оплачивать тепло и горячую воду.
Квитанции за тепло за апрель уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» 
Масочный режим в общественном транспорте – в действии!
За прошедшую неделю в Самаре на антимасочников составлено 23 административных материала
Специалисты ведомства посетили объект, встретились с представителями подрядной организации, а также обсудили вопрос оснащения будущего подразделения медицинской техникой.
Представители минздрава проконтролировали ход строительства новой поликлиники в микрорайоне Волгарь
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарский путеводитель «Т Плюс» теперь доступен в электронном виде

4 мая 2022 17:58
59
Необычное издание стало продолжением арт-проекта «Общее решение», реализованного в 2021 году в рамках фестиваля «ВолгаФест».

Путеводитель «20 ярких маршрутов по Самаре», выпущенный в 2022 году компанией «Т Плюс», стал доступен для всех желающих. Его электронную версию можно скачать на сайте в разделе «Путеводитель».

Необычное издание стало продолжением арт-проекта «Общее решение», реализованного в 2021 году в рамках фестиваля «ВолгаФест». Тогда всем желающим предлагалось выбрать свой любимый цвет из 20 вариантов, получивших уникальные названия - «Курмышовый», «Желтая хлебка», «Вечерний Струковский», «Поздний закатный», «Весенний Проран» и другие. Результатом арт-проекта стала обновленная стена Самарской ГРЭС.

Взяв за основу уникальную самарскую палитру, путеводитель знакомит читателя с наиболее интересными и знаковыми достопримечательностями областной столицы и ее ближайших окраин. В издании собраны описания туристических мест, исторические факты, карты, фотографии и рисунки уличных художников. 

Продолжить знакомство с историей и легендами Самары можно также на странице агентства «АРТ-экскурсии», где собраны интервью с яркими личностями нашего города: автором проекта «Общее решение», художником Андреем Сяйлевым, министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш, директором музея им.П.Алабина Андреем Кочетковым и многими другими.

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» позволяют максимально оперативно оплачивать тепло и горячую воду.
04 мая 2022, 16:59
Квитанции за тепло за апрель уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» 
Онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» позволяют максимально оперативно оплачивать тепло и горячую воду. ЖКХ
93
В Самаре пройдет финал регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет»
28 апреля 2022, 16:45
В Самаре пройдет финал регионального этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет»
Юбилейный сезон наполнен множеством сюрпризов, интересными мероприятиями и яркими эмоциями. ЖКХ
829
Около 16 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» перешли на электронные квитанции
28 апреля 2022, 10:10
Около 16 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» перешли на электронные квитанции
Оформить подписку на электронную версию платёжного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс». ЖКХ
705

  • Консультант плюс
В центре внимания
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
4 мая 2022  13:37
Временное ограничение движения транспорта введут в центре Самары
203
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
4 мая 2022  13:02
В Самаре на неделю сделают пешеходными несколько центральных улиц
330
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
909
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
2 мая 2022  09:15
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
928
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
1345
Весь список