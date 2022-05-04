Самарский путеводитель «Т Плюс» теперь доступен в электронном виде

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Путеводитель «20 ярких маршрутов по Самаре», выпущенный в 2022 году компанией «Т Плюс», стал доступен для всех желающих. Его электронную версию можно скачать на сайте в разделе «Путеводитель».

Необычное издание стало продолжением арт-проекта «Общее решение», реализованного в 2021 году в рамках фестиваля «ВолгаФест». Тогда всем желающим предлагалось выбрать свой любимый цвет из 20 вариантов, получивших уникальные названия - «Курмышовый», «Желтая хлебка», «Вечерний Струковский», «Поздний закатный», «Весенний Проран» и другие. Результатом арт-проекта стала обновленная стена Самарской ГРЭС.

Взяв за основу уникальную самарскую палитру, путеводитель знакомит читателя с наиболее интересными и знаковыми достопримечательностями областной столицы и ее ближайших окраин. В издании собраны описания туристических мест, исторические факты, карты, фотографии и рисунки уличных художников.

Продолжить знакомство с историей и легендами Самары можно также на странице агентства «АРТ-экскурсии», где собраны интервью с яркими личностями нашего города: автором проекта «Общее решение», художником Андреем Сяйлевым, министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш, директором музея им.П.Алабина Андреем Кочетковым и многими другими.