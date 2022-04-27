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Самарский PR-проект «Т Плюс» отмечен на конкурсе «Пресс-служба года»

27 апреля 2022 09:45
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Самарский PR-проект «Т Плюс» отмечен на конкурсе «Пресс-служба года»

Оргкомитет Всероссийской премии «Пресс-служба года» отметил специальным дипломом «Отличник конкурса» арт-проект «Общее решение», реализованный при поддержке ПАО «Т Плюс». В его создании приняли участие свыше 3,5 тысяч самарцев, которые под руководством художников превратили бетонное ограждение Самарской ГРЭС в новую достопримечательность на туристическом маршруте города.

Напомним, в 2021 году Самарский филиал ПАО «Т Плюс» на ежегодном фестивале набережных «ВолгаФест» поддержал реализацию проекта стрит-арт художника Андрея Сяйлева «Общее решение» по оформлению стены старейшей электростанции Поволжья. Всем желающим было предложено выбрать цвета палитры из 20 оттенков, названных в честь основных самарских достопримечательностей. В дни фестиваля силами свыше 1500 волонтеров стена Самарской ГРЭС была раскрашена в выбранные цвета. Позже оставшиеся 85 пролетов были оформлены уличными художниками. В феврале 2022 года был выпущен путеводитель «20 ярких маршрутов по Самаре», созданный на основе самарской палитры.

«Общее решение» было отмечено в номинации «Лучший PR-проект в энергетике». Также в номинации «Лучший PR-проект в бизнесе» диплом «Отличник конкурса» получила другая инициатива «Т Плюс» – «Словарь сленга энергетиков». В данную книгу вошли слова и выражения, которые ежедневно используются в профессиональном обиходе специалистов отрасли. 

Награждение победителей конкурса «Пресс-служба года» пройдет в Москве 20 мая 2022 года.

Теги: Т ПЛЮС

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