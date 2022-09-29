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Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» установил новые боксы для сбора батареек

29 сентября 2022 11:11
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Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» установил новые боксы для сбора батареек

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» установил в офисах обслуживания в Тольятти и Сызрани боксы для сбора литиевых и щелочных батареек. Мероприятия проводятся в рамках традиционной акции «Экодесант».

Напомним, в 2020 году в рамках акции «Экодесант» данные контейнеры были размещены по двум адресам в Самаре: улица Маяковского, 15 и улица Революционная, 101б. Таким образом на сегодняшний день прием отработанных элементов питания организован в четырех сервисных центрах энергокомпании. Клиенты энергокомпании уже сдали свыше 10 кг батареек. По мере наполнения боксов элементы питания будут передаваться в специализированную организацию для переработки.

«Новые боксы установлены по ул. Мира, 76 в Тольятти и на проспекте 50 лет Октября, 24 в Сызрани, что дает возможность клиентам нашей компании в этих городах внести свой вклад в сохранение природы. Кроме того, в рамках экологической инициативы граждане могут отказаться от получения квитанций в бумажном варианте, а организации и предприятия – перейти на электронный документооборот», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее узнать о дистанционных сервисах компании, в том числе и переходе на электронную квитанцию, можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/.

Теги: Т ПЛЮС

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