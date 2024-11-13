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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет старт традиционной акции «В Новый год - без долгов!»

13 ноября 2024 09:35
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет старт традиционной акции «В Новый год - без долгов!»

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет старт традиционной акции «В Новый год - без долгов!» Для участия в ней клиентам компании необходимо с 1 ноября до 31 декабря 2024 года оплатить начисление за энергоресурсы (отопление и горячее водоснабжение, а также холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти) за ноябрь, а также внести рекомендуемый платеж за декабрь. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за услуги АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Всем участникам акции будут списаны пени при их наличии (за исключением взыскиваемых по решению суда). Кроме того, каждый из них примет участие в розыгрыше призов – победители получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт.

«Новогодняя акция традиционно пользуется большим спросом в Самарской области. Приглашаем принять участие в ней всех клиентов компании и получить приятный бонус от энергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Акция проводится в Самарской области с 2015 года. За это время её победителями стали свыше двух тысяч человек. Среди них жители столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

Теги: Т ПЛЮС

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