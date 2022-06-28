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Самарских должников за воду не выпустят за границу

28 июня 2022 10:45
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Самарских должников за воду не выпустят за границу

На сегодняшний день в работе у судебных приставов Самары находятся свыше 9 000 судебных приказов и исполнительных листов в отношении должников - абонентов «РКС-Самара». Их долги превышают 100 миллионов рублей. В отношении этих потребителей действуют все меры по взысканию долгов: от невыдачи кредита до ареста имущества. 

Одна из самых неприятных «сезонных» мер воздействия – запрет на выезд за границу. Если абонент имеет непогашенный судебный приказ или исполнительный лист, то его путешествие может закончиться, так и не начавшись. Судебные приставы не выпустят за границу. Причем произойти это может как в Самаре, так и в любом другом российском городе.

 «РКС-Самара» призывает всех абонентов оплачивать услуги водоснабжения вовремя и в полном объёме! Любые вопросы и трудности с оплатой можно решить, обратившись в компанию. 

Чтобы долгожданный отпуск не был испорчен, необходимо заблаговременно оплатить все долги. Для того чтобы информация дошла до судебных приставов, и запрет был снят, требуется время. Не надейтесь на везение, принимайте меры заранее. Оплату квитанций можно проверить в личном кабинете на сайте предприятия https://lk.samcomsys.ru/

 

Теги: РКС-Самара

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