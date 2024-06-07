Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждая поддержка и забота о наших военных играет значимую роль в организации их жизнедеятельности в тяжелых военно-полевых условиях.
Самарский Росреестр отправил очередную партию гуманитарной помощи землякам на СВО
В программе фестиваля – лекции, квиз по сбережениям, квест по финансовым навыкам, мастер-класс и деловая игра-симулятор инвестиций.
В Самаре пройдет Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций
В парке Гагарина в Самаре упал трехсотлетний дуб
В парке Гагарина в Самаре упал трехсотлетний дуб
В Самаре перенесли завершение строительства спорткомплекса на улице Клинической
В Самаре перенесли завершение строительства спорткомплекса на улице Клинической
АВТОВАЗ откроет автосалон Lada в ОАЭ
АВТОВАЗ откроет автосалон Lada в ОАЭ
Всероссийская ярмарка трудоустройства помогает обеспечивать кадрами предприятия региона
Всероссийская ярмарка трудоустройства помогает обеспечивать кадрами предприятия региона
В Тольятти ищут водителя, сбившего ребенка
В Тольятти ищут водителя, сбившего ребенка
В Жигулёвске возбуждено уголовное дело в отношении «любителя пьяной езды»
В Жигулёвске возбуждено уголовное дело в отношении «любителя пьяной езды»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0.02
EUR 96.57
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В предстоящие выходные дни в губернии пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции 
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С вечера 6 июня перекрыта в оба направления ул. Алма-Атинская в районе д.№72

7 июня 2024 12:29
130
С вечера 6 июня перекрыта в оба направления ул. Алма-Атинская в районе д.№72

С вечера 6 июня перекрыта в оба направления ул. Алма-Атинская в районе д.№72 для перекладки участка Главного Безымянского коллектора. На данный момент объезд осуществляется по территории центра «Самара-Лада». Водителям большегрузного транспорта рекомендуется выбирать альтернативный маршрут.

Участок коллектора, который планируется переложить, был построен в 1972 году, имеет диаметр 1500 мм, находится на глубине более 6 метров. На данный момент сотрудники «РКС-Самара» проводят подготовительные работы.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"РКС-Самара" готовы подключать к воде сразу по несколько домов
06 июня 2024, 13:22
"РКС-Самара" готовы подключать к воде сразу по несколько домов
Проект «Вода в улицы – в дом» был разработан сотрудниками «РКС-Самара» и реализуется уже несколько лет. ЖКХ
378
В День эколога "РКС-Самара" собрали кубометры бумаги
05 июня 2024, 13:19
В День эколога "РКС-Самара" собрали кубометры бумаги
Макулатуру собирали во всех подразделениях «РКС-Самара». ЖКХ
376
В «РКС-Самара» по серьёзному поводу собрали нарушителей техники безопасности
04 июня 2024, 13:00
В «РКС-Самара» по серьёзному поводу собрали нарушителей техники безопасности
Организаторы надеются, что такой дополнительный способ воздействия поможет достучаться до самых злостных нарушителей. ЖКХ
438

В центре внимания
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
7 июня 2024  13:10
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
104
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
7 июня 2024  12:55
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
121
Сергей Густов сообщил, что уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона.
6 июня 2024  22:09
Глава Самарской области и руководитель компании «Газпром межрегионгаз» обсудили планы по газификации
330
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
6 июня 2024  16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
521
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
6 июня 2024  16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
378
Весь список