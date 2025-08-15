Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.
Жителей Жигулевска и Похвистневского района приглашают узнать свой ВИЧ-статус
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
С начала года «Т Плюс» провела уроки по энергетической безопасности для учащихся семи школ Самарской области

15 августа 2025 09:46
С начала года «Т Плюс» провела уроки по энергетической безопасности для учащихся семи школ Самарской области

В 2025 году сотрудники «Т Плюс» провели серию тематических уроков для учащихся школ Самарской области. Основной темой стали основы безопасного поведения вблизи энергетических объектов. В общей сложности с жизненно важными правилами познакомились учащиеся семи школ Самары и Тольятти.

Очередной урок самарские энергетики состоялся в летнем лагере общеобразовательной школы № 90 Тольятти. Участники пяти отрядов космической смены узнали о том, как работают электростанции, как тепло поступает в квартиры горожан и как вести себя вблизи энергообъектов:

- не наступать на крышки люков;

- не приближаться к местам парения;

- не заходить за ограждения мест производства ремонтных работ;

- не играть рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами и другими опасными объектами!

Полученные знания ребята закрепили в ходе веселой эстафеты. В заключение увлекательного урока все его участники получили подарки с напоминаниями о правилах поведения вблизи энергетических объектов.

 

