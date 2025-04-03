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С начала года «РКС-Самара» устранили 1240 засоров на сетях водоотведения

3 апреля 2025 16:06
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Повышенное внимание сотрудники цеха эксплуатации канализации уделили домам 41 и 41/1 по ул.Дачной, но на пользу жителям это не пошло.

Повышенное внимание сотрудники цеха эксплуатации канализации уделили домам 41 и 41/1 по ул.Дачной, но на пользу жителям это не пошло.

Дважды в месяц выезжают бригады «РКС-Самара» чистить сети канализации к домам 41 и 41/1 по ул. Дачной. Так сложилось, что эти два дома уже не раз попадали в зону внимания СМИ и общественности. Несколько лет подряд Дачная, 41 и 41/1 находились в списке домов с самыми частыми засорами: по 12, 14 и более за год.

В 2022 году «РКС-Самара» провели во дворе домов показательную акцию «Деревянный туалет», напомнив жильцам, что нарушение правил эксплуатации канализации может привести к коммунальному откату в прошлое и удобствам во дворе. Сотрудники цеха водоотведения тогда беседовали с жильцами, показывали, как из мусора образуется пробка в трубе, доставали специальные ловушки из колодца. Люди соглашались, но... количество засоров осталось на прежнем уровне.

Более того, специалисты ресурсной компании провели дополнительно замену 65 метров канализационной трубы около 41 дома, а в ноябре 2024 года сеть тщательно промыли спецтехникой. Регулярно напоминали о правилах пользования канализацией.

Итог этой работы печальный: жители так и не научились пользоваться канализацией. С начала 2025 года по этим адресам было уже шесть вызовов на устранение засоров. Каждые две недели квартальные сети по адресам Дачная, 41 и 41/1 забиваются бытовым мусором. Каждый раз сотрудники цеха канализации достают из труб комья влажных салфеток вперемешку с остатками еды и средствами гигиены.

Всего в городе с начала 2025 года «РКС-Самара» устранили 1240 засоров на уличных сетях. Ресурсное предприятие напоминает: канализация – это сеть ВОДОотведения, в неё можно смывать только использованную воду и естественные отходы жизнедеятельности человека. Бытовые отходы нужно выбрасывать только в мусор.

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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