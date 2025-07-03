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Робот-диагност обследовал свыше 5 километров тепловых сетей «Т Плюс» в Самарской области

3 июля 2025 15:51
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Этот робот уникален тем, что оценивает техническое состояние тепловых сетей изнутри: он сканирует трубу с помощью магнитного поля, определяя участки максимального утонения металла.

С мая 2025 года диагностический телеуправляемый комплекс «Т Плюс» уже обследовал более 5 километров трубопроводов в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Этот робот уникален тем, что оценивает техническое состояние тепловых сетей изнутри: он сканирует трубу с помощью магнитного поля, определяя участки максимального утонения металла.

В настоящее время робот-диагност завершает оценку теплосети на проспекте Карла Маркса в Самаре. Здесь ему предстоит обследовать 1 километр 280 метров подземных коммуникаций. В случае выявления изношенных участков специалистами «Т Плюс» будут запланированы ремонтные работы.

Данное оборудование является отечественной разработкой и позволяет выполнять диагностику трубопроводов без проведения раскопок. Это крайне важно при проверке состояния трасс под дорогами и трамвайными путями. В планах 2025 года продолжить поиск изношенных участков на тепловых сетях Самарской области, а также произвести внутритрубную диагностику в Ульяновске, Кирове и Саранске.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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