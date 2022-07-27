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В 2021 году специалисты «РКС-Тольятти» заменили более 3 километров водопроводных и канализационных труб.
«РКС-Тольятти» провели публичный годовой отчёт о своей деятельности перед органами власти и представителями общественности
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«РКС-Тольятти» провели публичный годовой отчёт о своей деятельности перед органами власти и представителями общественности

27 июля 2022 14:31
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В 2021 году специалисты «РКС-Тольятти» заменили более 3 километров водопроводных и канализационных труб.

26 июля состоялся первый публичный годовой отчёт ООО «Волжские коммунальные системы» («РКС-Тольятти») перед представителями областной и городской власти и общественности. Ресурсоснабжающее предприятие по собственной инициативе презентовало результаты работы. Напомним, что в конце июня свой отчёт на суд общественности представили и «РКС-Самара». 

Главный управляющий директор Владимир Бирюков рассказал о реализации инвестиционной и производственной программ, об основных мероприятиях по модернизации оборудования водозаборов и канализационных насосных станций. В 2021 году специалисты «РКС-Тольятти» заменили более 3 километров водопроводных и канализационных труб. Самые значимые адреса – Автозаводское шоссе, ул. Розы Люксембург, пос. Фёдоровка, мкр. Шлюзовой и другие. 

Обновление водопроводной сети – это не только перекладка труб: в 2021 году специалисты ресурсоснабжающей компании заменили 88 насосов, отремонтировали 148 водопроводных камер, заменили 118 задвижек и 19 пожарных гидрантов, а также устранили 281 технологический сбой на водопроводных и 2 731 засор на канализационных сетях. Всё это сократило вероятность аварий на сетях, повысило надёжность водоснабжения, причём так, что жители не всегда замечали, что велись работы.  

Владимир Бирюков пригласил представителей городской администрации, депутатов и неравнодушных жителей активнее участвовать в штабе по благоустройству, который проходит еженедельно по вторникам в 14:00 по адресу: г. Тольятти, 50 лет Октября, 50. На заседаниях штаба в оперативном порядке решаются вопросы благоустройства, открытых колодцев, обеспечения безопасности работ и многие другие.

Глава городского округа Тольятти Николай Ренц отметил, что ограждения, которые устанавливают на вскрытиях специалисты «РКС-Тольятти», значительно отличаются от остальных: «Ваши ограждения вызывают позитивные эмоции. Мы планируем разработать на этом примере стандарты ограждений для всего города». 

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Думы городского округа Тольятти Александр Денисов остановился на проблемных вопросах: задолженности населения за услуги водоснабжения и водоотведения, незаконных постройках на инженерных сетях, несанкционированном сливе жидких коммунальных отходов и других. Он предложил ряд стратегических решений, которые в будущем позволят снять напряжённость данных тем. 

Не обошлось и без вопросов о качестве водоснабжения. Руководитель управляющей компании «ЛДВ» рассказал, что жители некоторых домов микрорайона Портовый жалуются на недостаточное давление в сетях холодного водоснабжения. По итогам дискуссии было решено, что технические специалисты «РКС-Тольятти» и управляющей компании проведут совместное обследование сетей, после чего примут меры по нормализации давления. 

Подводя итог публичного отчёта, глава городского округа Тольятти Николай Ренц сказал: «Сфера ЖКХ – сложная, в ней много неудобных вопросов. Мы видим, что руководство «РКС-Тольятти» готово отвечать на любые из них. Я надеюсь, что такие публичные отчёты станут традиционными для всех предприятий отрасли. Надо отметить также, что, несмотря на солидный возраст инженерных коммуникаций, качество водопроводной воды в Тольятти соответствует всем нормам». 

Главный управляющий директор «РКС-Тольятти» Владимир Бирюков поблагодарил всех присутствующих: «В Тольятти мы отмечаем пристальное внимание городской администрации и депутатов к вопросам водоснабжения и водоотведения. Их конструктивный подход позволяет оперативно решать множество вопросов на благо жителей города. Мы в свою очередь прикладываем максимум усилий, чтобы каждый житель Центрального и Комсомольского районов получал чистую питьевую воду». 

 

Теги: РКС-Самара

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