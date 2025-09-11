«РКС-Самара» знакомит с вакансиями

54

«РКС-Самара» приглашает на работу по специальностям:

- машинист экскаватора,

- слесарь аварийно-восстановительных работ,

- электрогазосварщик,

- водитель автомобиля,

- лаборант химического анализа.

Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий. Она проходит 11 и 12 сентября 2025 года на Станкозаводе. Крупные предприятия знакомят школьников и студентов со своими вакансиями, условиями работы, рассказывают о том, какие профессионалы нужны и как стать одним из них. Организаторы проводят экскурсии для посетителей, знакомят со спецификой работы в разных отраслях, условиями каждого предприятия.

На стенде «РКС-Самара» предлагают пообщаться не только со специалистами кадровой службы, но и с роботом «Валли», которого собрали сотрудники спецэлектроцеха для Аллеи хорошего настроения. Все посетители выставки могут принять участие в мастер-классе по работе со шкафом сбора и передачи данных, проверить свои знания правил пользования канализацией и, конечно, подробно узнать о профессиях ресурсоснабжающей сферы. Предприятие приглашает ответственных, энергичных специалистов, готовых работать на благо города. «РКС-Самара» предлагает стабильную работу, социальные гарантии, возможность профессионального роста, интересную общественную жизнь.

«Мы рады всем участникам. Ведь каждый самарец – абонент ресурсоснабжающей компании. Нам важно рассказать о том, кто работает в сфере водоснабжения и водоотведения. Ждём всех на Станкозаводе 12 сентября!», - пригласили на выставку профессий специалисты «РКС-Самара».

Со всеми вакансиями предприятия можно познакомиться на сайте https://samcomsys.ru/vacancy

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»