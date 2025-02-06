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«РКС-Самара» выполнили мероприятий производственной программы на сумму 670 миллионов рублей

6 февраля 2025 17:03
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Что  на 6,7% больше запланированного  объёма.

Ресурсоснабжающее предприятие проводит обновление городских сетей водоснабжения и водоотведения по двум основным программам: по инвестиционной и производственной. В производственную программу входят капитальные и текущие ремонты. В 2024 году в рамках производственной программы было выполнено мероприятий на сумму почти в 670 миллионов рублей, на 6,7% больше запланированного  объёма.

Так, крупные работы велись и продолжаются на Главном Безымянском коллекторе. В 2024 году предприятие обновило несколько участков одной из главных коммуникаций в городе: больше 320 метров на ул. Реактивной, 244 метра на Южном шоссе (в том числе под проезжей частью без вскрытия), 507 метров по Ставропольской, а также на Алма-Атинской и пр. Карла Маркса. Работы по перекладке продолжаются, сейчас основной упор сделан на участок коллектора в районе строящейся магистрали Центральный.

На 2025 год мероприятий производственной программы запланировано на общую сумму на 642 миллиона рублей. 

 

Фото:  пресс-служба  «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара Самара

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