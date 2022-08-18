«РКС-Самара»: в Самаре отремонтировали и заменили более 540 задвижек на сетях водоснабжения 

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В рамках производственной программы за первые семь месяцев 2022 года специалисты «РКС-Самара» отремонтировали 256 и заменили 288 водопроводных задвижек.

С помощью этих элементов запорной арматуры сотрудники ресурсоснабжающего предприятия управляют потоками воды, делают технологические переключения, а также включают и отключают участки водопроводных сетей. Это одна из важнейших составляющих всей системы водоснабжения города. Если задвижки исправны, то при проведении ремонтных работ отключения абонентов минимальны.

Помимо задвижек в январе - июле 2022 года специалисты «РКС-Самара» заменили 32 и капитально отремонтировали 162 пожарных гидранта, а также произвели текущий ремонт 10 674 водопроводных колодцев и оборудования в них.

Фото: «РКС-Самара»