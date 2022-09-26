«РКС-Самара»: время поверять и экономить

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Платить только за то, что потребили - нормальная практика, которую поощряют и развивают в «РКС-Самара». Для точных начислений компания рекомендует своим абонентам устанавливать индивидуальные приборы учёта (ИПУ). На сегодня счётчики уже установили 295 тысяч собственников лицевых счетов, это больше половины от общего числа абонентов в многоквартирных домах. Всё, что требуется от жителей, это раз в месяц отправлять показания счётчиков и следить за сроками поверки прибора.

Сделать это легко: дата следующей проверки обычно указана либо на квитанции в правом нижнем углу, либо в Личном кабинете на сайте samcomsys.ru. При своевременном контроле абоненты платят за воду и канализацию чётко по счётчику. А вот после пропущенного срока поверки в первые три месяца начисления производятся по среднемесячным показателям, затем по нормативу. Часто это существенно превышает обычные расчёты. Например, семья из трёх человек по счётчику платила за услуги водоснабжения и водоотведения 343 рубля. А после того, как пропустила поверку, им пришёл счёт больше чем на 1500 рублей. Резко выросшие цифры в квитанциях сразу вызывают волну возмущения, хотя в этом случае всё законно, и потребителям не на кого обижаться, кроме самих себя.

Некоторые абоненты сталкиваются с тем, что в личном кабинете не принимаются показания. Это ещё один сигнал обратить внимание на сроки поверки приборов: программа не принимает показаний с просроченных счётчиков.

В сентябре истекает срок поверки приборов у почти 30 тысяч абонентов «РКС-Самара». В ресурсоснабжающей компании решили помочь самарцам и разослали им напоминания. Не лишним будет и всем остальным потребителям обратить внимание на свои приборы учёта.

Фото: РКС-Самара