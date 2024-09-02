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"РКС-Самара": воровать воду стало ещё дороже и опаснее
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"РКС-Самара": воровать воду стало ещё дороже и опаснее

2 сентября 2024 15:12
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В десять раз увеличились штрафы за незаконные врезки в систему водоснабжения и водоотведения.

В десять раз увеличились штрафы за незаконные врезки в систему водоснабжения и водоотведения.

В августе 2024 года Правительство РФ одобрило повышение штрафов за самовольное подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения. Для населения сумма увеличится до 10-15 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30-80 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100-200 тыс. рублей.

Самовольное подключение (врезка) – это нелегальное присоединение к городским сетям, которое создаёт проблемы владельцу участка и влияет на безопасность водоснабжения всего города. Такие врезки приводят к разрушению колодцев и труб, снижению давления воды, выходу из строя пожарных гидрантов, попаданию в систему водоснабжения сторонних примесей и инфекций. Поэтому любое самовольное подключение, включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам домовым вводам и выпускам, запрещено, а с августа текущего года обернётся значительным ущербом для семейного бюджета самовольщика.

При выявлении незаконного подключения ресурсное предприятие «РКС-Самара» обязано выставить нарушителю штраф, привязанный к объему ресурса, который мог быть израсходован за время пользования. Итоговая сумма в несколько раз превышает расходы на легальное оформление.

За 2024 год сотрудники «РКС-Самара» выявили 83 самовольных пользователя, им начислено в общей сложности более 2,5 млн рублей.

«Для контроля за подключением услуг специалисты ресурсного предприятия регулярно проводят инспекции, в ходе которых проверяют разрешительную документацию, сверяют расчёты и начисления, проводят осмотр приборов учета, осматривают места подключения к трубопроводу,  - отметила директор по сбытовой деятельности «РКС-Самара» Елена Боева. – Любое незаконное подключение будет выявлено, виновник оштрафован».

Недобросовестные клиенты в конечном итоге наносят удар не только по собственному кошельку, но и по всей системе водоснабжения города! Компания РКС благодарит всех ответственных абонентов за уважительное отношение за соблюдение правил пользования услугами водоснабжения и водоотведения.

 

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"

Теги: РКС-Самара

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