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"РКС-Самара" вместе с ФССП вышли на аресты имущества за долги

27 сентября 2023 11:37
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"РКС-Самара" вместе с ФССП вышли на аресты имущества за долги

В Промышленном районе началось изъятие имущества у должников за коммунальные услуги. Сотрудники «РКС-Самара» вместе с представителями Федеральной службы судебных приставов обходят дома, где живут неплательщики. Только на этой неделе будут арестованы три машины злостных должников: не оплачивать услуги ЖКХ, но при этом разъезжать на машине не получится. Теперь владельцы не могут ни продать, ни подарить, не перегнать пока ещё своё авто. Могут только оплатить долги.

Первой в арестантский список попала Лада-Гранта, чей хозяин задолжал более 100 тысяч рублей «Самарским коммунальным системам». 

Сегодня на ул. Калинина сделали опись и наложили арест на японский внедорожник, хозяин которого уже 6 лет игнорирует квитанции от ресурсных компаний. Только за холодную воду и канализацию он должен почти 67 тысяч рублей, однако, несмотря на многочисленные уведомления и визиты, на связь мужчина не вышел.

До конца недели  будет арестована иномарка на ул. Средне-Садовой за долг в 55 тысяч рублей. На очереди все должники, которые проигнорировали уведомления от ресурсной компании, судебные заседания, полученные исполнительные документы.  Оплатить потреблённые услуги всё равно придётся, потеря машины и другого имущества лишь добавит хлопот.

У должника есть только десять дней, чтобы успеть оплатить свои счета. Если они этого не сделают, машины направят на оценку и дальнейшую реализацию. Средства, вырученные от продажи, будут направлены на погашение накопленных долгов.

Теги: РКС-Самара

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