«РКС-Самара» в первом полугодии 2021 года заменили 4,9 км водопроводных и канализационных сетей.

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре не снижаются объемы проводимых профилактических мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной инфекции, в том числе, наращиваются темпы вакцинации.
Во всех видах общественного транспорта в Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра, возможен град
Модернизация библиотечной системы в Самаре ведется в рамках нацпроекта «Культура». 
Елена Лапушкина проверила ход ремонтных работ в городских библиотеках
4 золотые медали завоевал Абдырахманов Руслан.
Самарские сумоисты завоевали 5 золотых медалей всероссийских соревнований
В фокусе внимания на этой неделе: вакцинация от COVID-19, социальные выплаты, благоустройство знаковых мест.
ЦУР СО:  4700 сообщений в неделю отработали органы власти региона
В Самаре заболели 110 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре начинает работу уникальная выставка, посвященная 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
В Самаре начинает работу уникальная выставка, посвященная 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19
Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» в первом полугодии 2021 года заменили 4,9 км водопроводных и канализационных сетей

19 июля 2021 13:19
135
«РКС-Самара» в первом полугодии 2021 года заменили 4,9 км водопроводных и канализационных сетей.

Аварийно-восстановительные и профилактические перекладки водопроводных и канализационных труб ведутся в постоянном режиме. В первом полугодии 2021 года специалисты «РКС-Самара» переложили 3,4 километра водопроводных и 1,5 километра канализационных сетей. 

Часть труб переложили бестраншейным способом. Сотрудники «РКС-Самара» протянули два километра водопроводных и канализационных сетей с минимальными земляными работами. Разрабатывались заводные котлованы, и с помощью специализированных прокольных машин трубы протаскивались под землёй. Основные преимущества бестраншейного метода – мобильность и минимальный объём земляных работ, что значительно экономит время и средства при ремонтах, а также минимизирует неудобства для жителей. 



 

Теги: водопровод канализация перекладка труб РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На Волжском проспекте внезапно возобновились работы на канализационном коллекторе
16 июля 2021, 09:49
На Волжском проспекте внезапно возобновились работы на канализационном коллекторе
Ночью при проведении работ дорожной компании при засыпке грунта произошло разрушение колодца и другие повреждения. ЖКХ
568
Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей
30 июня 2021, 11:21
Создателей самарского водопровода чествовали, как самых высоких гостей
2021 год – юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. ЖКХ
562
Мазут в канализации нашли в Самаре
21 июня 2021, 12:19
Мазут в канализации нашли в Самаре
Слив нефтепродуктов и химических веществ в общегородскую канализацию – преступление.  ЖКХ
1057

В центре внимания
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
19 июля 2021  13:22
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
118
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
19 июля 2021  11:43
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
166
В Самаре намерены уменьшить количество автобусов
19 июля 2021  11:10
В Самаре намерены уменьшить количество автобусов
457
Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего.
17 июля 2021  18:19
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём самарской символики
1125
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
17 июля 2021  10:41
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
1231
Весь список