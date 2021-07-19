«РКС-Самара» в первом полугодии 2021 года заменили 4,9 км водопроводных и канализационных сетей.

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Аварийно-восстановительные и профилактические перекладки водопроводных и канализационных труб ведутся в постоянном режиме. В первом полугодии 2021 года специалисты «РКС-Самара» переложили 3,4 километра водопроводных и 1,5 километра канализационных сетей.

Часть труб переложили бестраншейным способом. Сотрудники «РКС-Самара» протянули два километра водопроводных и канализационных сетей с минимальными земляными работами. Разрабатывались заводные котлованы, и с помощью специализированных прокольных машин трубы протаскивались под землёй. Основные преимущества бестраншейного метода – мобильность и минимальный объём земляных работ, что значительно экономит время и средства при ремонтах, а также минимизирует неудобства для жителей.





