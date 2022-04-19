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«РКС-Самара» в первом квартале 2022 года заменили более трёх километров сетей водоснабжения и водоотведения

19 апреля 2022 11:29
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«РКС-Самара» в первом квартале 2022 года заменили более трёх километров сетей водоснабжения и водоотведения

За первые три месяца 2022 года «РКС-Самара» переложили в столице региона 3,2 км водопроводных и канализационных труб: 2 028 метров и 1 225 метров соответственно. Если сравнивать с предыдущими годами, то за 1 квартал 2021 года было переложено 1,5 км водопроводных и канализационных труб, в 2020 – 1,7 км. 

Почти все новые канализационные трубы (1 200 м) были переложены бестраншейным методом. Это относительно новый способ перекладки, он используется сотрудниками ресурсоснабжающей организации с 2019 года. С помощью специального оборудования трубы протаскиваются под землёй через заводные котлованы. Это позволяет минимизировать неудобства для жителей города и делать перекладку и благоустройство быстрее и качественнее. 

Стоит отметить, что в холодное время года работы по замене коммуникаций ведутся не так активно, как в тёплый сезон – зимняя погода не всегда позволяет проводить плановые ремонты. С наступлением тепла темп перекладок всегда увеличивается. 

 

Теги: РКС-Самара

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