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«РКС-Самара»: в ноябре специалисты уже четыре раза выезжали на устранение засоров по улице Республиканской, 69

28 ноября 2023 15:17
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Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей  «РКС-Самара» разобрались в сложившейся ситуации.

Жители дома 69 по ул.Республиканской недовольны работой системы водоотведения. Правильно. Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей  «РКС-Самара» тоже сильно недовольны и они разобрались в сложившейся ситуации.

Только в ноябре аварийные бригады ресурсного предприятия выезжали на Республиканскую, 69 четыре раза! При этом за предыдущие 10 месяцев – один раз. Что случилось? Все просто, каждый раз, 05.11, 14.11, 25.11, 27.11, специалисты цеха эксплуатации канализационных сетей находили одно и то же, огромную кучу тряпок, которая просто тампонировала линию водоотведения. Кроме того канализационная линия была сильно «зажирена». Очень надоело делать бестолковую работу!

Помимо засора, жители жалуются на запах канализации, идущий из подвала многоквартирного дома (МКД). «Правила содержания общего имущества в МКД», утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации 13.08.2006 № 491, разъясняют, что внутридомовая инженерная система водоотведения (канализационные выпуски, фасонные части, стояки, заглушки и т.д.) находится в ведении управляющей организации, обслуживающей данный многоквартирный дом. Засоры уличной канализации не влияют на работу внутридомовой канализации, если она содержится в надлежащем состоянии. Затопление подвальных помещений МКД стоками происходит исключительно из-за недосмотра или ненадлежащего содержания внутридомовых сетей, за которые ответственны управляющие организации.

В любом случае, жителям необходимо вспомнить, или изучить правила пользования канализацией в доме. Подавляющее большинство засоров и на внутридомовых, и на уличных сетях возникает из-за их несоблюдения. Будут выполняться правила, будет меньше недовольных. 

Причины засоров городской канализации:

Влажные салфетки и средства личной гигиены (лидеры среди причин засоров).

Жир, оставшийся от приготовления пищи (соберете его тряпками или бумагой и отправьте в мусорное ведро).

Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.

Средства контрацепции.

Подгузники.

Тряпки (даже самые маленькие).

Бумага, любой упаковочный материал.

Строительный мусор.

Гранулы для кошачьих лотков.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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