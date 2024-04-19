"РКС-Самара" в эти выходные проведут тампонирование в нескольких домах, где накопились долги за канализацию

Я нашел ошибку
Главные новости:
Технопарк «Жигулёвская долина» принял Стартап-тур «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).
Разработчик аддитивных микротурбин стал победителем Стартап-тура в Тольятти
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 20 апреля местами в Самарской области сохранится усиление ветра
В Самарской области ежегодно проводятся акции по восстановлению лесного фонда.
Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»
Новый туристический маршрут пройдет по крупнейшим станциям КбшЖД в Самарской области: Самара – Тольятти – Сызрань – Самара.
На КбшЖД презентовали новый экскурсионный тур «Волжская кругосветка»
Самарский театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко- культурного наследия
Самарский театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко- культурного наследия
В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо
В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо
Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России
Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России
билайн запатентовал новый метод рефарминга
Билайн запатентовал новый метод рефарминга
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.09
-0.23
EUR 100.53
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»
22 апреля в 14:00 самарский зоопарк приглашает на "Международный день Земли"
Самарцев приглашают на лекцию о пеликанах
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

"РКС-Самара" в эти выходные проведут тампонирование в нескольких домах, где накопились долги за канализацию

19 апреля 2024 12:30
362
"РКС-Самара" в эти выходные проведут тампонирование в нескольких домах, где накопились долги за канализацию

«РКС-Самара» - предприятие жизнеобеспечения, которое работает круглосуточно. Ведь водоснабжение и водоотведение миллионного города - процесс постоянный. И чтобы технологическая цепочка не прерывалась, нужно своевременное обслуживание оборудования, постоянный контроль специалистов... и оплата для обеспечения всего этого сложного технологического производства.

В борьбе с неоплаченными услугами водоснабжения и канализации предприятию пришлось перейти тоже на непрерывный режим. Уже в эти выходные будет проведено тампонирование канализации в квартирах должников по адресам:

 

- ул. Агибалова, 48

- ул. Аминева, 8 и 10

- ул. Киевская, 10

- Московское шоссе, 111, 113, 115, 117, 119

 

Общая сумма неоплаченных услуг ХВС и канализации по этим девяти домам  - 1 миллион 243 тысячи рублей. Долги некоторых абонентов по указанным адресам достигли сотен тысяч рублей, никакие уведомления и досудебная работа на них не действует - придётся применять крайние законные меры и отключить услугу. Специалисты ресурсной компании поставят специальную заглушку на выпуске, пользоваться водой будет невозможно - ведь её некуда будет сливать. Вернуть канализацию можно будет только после оплаты всего долга и услуги по демонтажу заглушки.

«РКС-Самара» рекомендуют не увеличивать долги, а погасить их до выходных. Перерыва в борьбе с неплательщиками не будет, в очереди на тампонирование - ещё адреса.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Больше 45 тысяч абонентов получат уведомления о том, что необходимо внести платёж.
18 апреля 2024, 14:41
«РКС-Самара» рекомендуют «вымести» все долги со своих квитанций до отключения услуг
Больше 45 тысяч абонентов получат уведомления о том, что необходимо внести платёж. ЖКХ
376
В "РКС-Самара" начинается оформление летней воды на полив участков
17 апреля 2024, 13:50
В "РКС-Самара" начинается оформление летней воды на полив участков
Обращаем внимание, что к этому моменту все долги абонента перед ресурсоснабжающей компанией должны быть погашены. ЖКХ
476
В Самаре временно перекроют участок Волжского проспекта в связи с проведением противоаварийных работ на водоводе
16 апреля 2024, 09:46
В Самаре временно перекроют участок Волжского проспекта в связи с проведением противоаварийных работ на водоводе
Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта необходимо заранее планировать свой маршрут. Транспорт
567

В центре внимания
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
168
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
612
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
365
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
343
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
498
Весь список