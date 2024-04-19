"РКС-Самара" в эти выходные проведут тампонирование в нескольких домах, где накопились долги за канализацию

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«РКС-Самара» - предприятие жизнеобеспечения, которое работает круглосуточно. Ведь водоснабжение и водоотведение миллионного города - процесс постоянный. И чтобы технологическая цепочка не прерывалась, нужно своевременное обслуживание оборудования, постоянный контроль специалистов... и оплата для обеспечения всего этого сложного технологического производства.

В борьбе с неоплаченными услугами водоснабжения и канализации предприятию пришлось перейти тоже на непрерывный режим. Уже в эти выходные будет проведено тампонирование канализации в квартирах должников по адресам:

- ул. Агибалова, 48

- ул. Аминева, 8 и 10

- ул. Киевская, 10

- Московское шоссе, 111, 113, 115, 117, 119

Общая сумма неоплаченных услуг ХВС и канализации по этим девяти домам - 1 миллион 243 тысячи рублей. Долги некоторых абонентов по указанным адресам достигли сотен тысяч рублей, никакие уведомления и досудебная работа на них не действует - придётся применять крайние законные меры и отключить услугу. Специалисты ресурсной компании поставят специальную заглушку на выпуске, пользоваться водой будет невозможно - ведь её некуда будет сливать. Вернуть канализацию можно будет только после оплаты всего долга и услуги по демонтажу заглушки.

«РКС-Самара» рекомендуют не увеличивать долги, а погасить их до выходных. Перерыва в борьбе с неплательщиками не будет, в очереди на тампонирование - ещё адреса.