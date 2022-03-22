«РКС-Самара» усилили контроль за качеством воды на всех этапах водоподготовки

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Паводок в Самаре проходит в два этапа: в марте-апреле – на малых реках, в апреле-мае – на Волге. В настоящий момент «РКС-Самара» проводит плановые мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование системы водоподготовки и водоснабжения города. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды в Волге. В соответствии с полученными данными производится корректировка технологических процессов водоподготовки, регулируется количество реагентов и коагулянтов.

Во время паводка количество лабораторных анализов увеличивается в два раза! Параллельно санитарный контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области. Поэтому самарцы могут не волноваться за качество воды в любое время года.

Не остаётся в стороне и система водоотведения. Во время активного таяния снега и весенних дождей поступление сточных вод на Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) увеличивается примерно в полтора раза. Однако объём сбрасываемой воды – не единственная проблема, с которой сталкиваются очистные сооружения. Талые воды содержат в себе помимо бытового мусора значительное количество мелких примесей – песка, нефтепродуктов, тяжелых металлов, что увеличивает технологическую нагрузку на городские очистные канализационные сооружения и на систему водоотведения в целом. Именно поэтому хозфекальные и ливневые стоки не должны смешиваться!

«РКС-Самара» обращаются с просьбой к гражданам и организациям о принятии мер по отводу талых вод в кюветы, дождеприёмники, ливневую канализацию. Сбрасывать в канализационные колодцы лёд, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено!

Также всем предприятиям и учреждениям необходимо своевременно проверить герметичность внутридомовых систем канализации, отремонтировать запорную арматуру и выполнить герметизацию вводов для предотвращения затопления подвалов. Затопление подвалов многоквартирных домов стоками происходит исключительно из-за ненадлежащего содержания внутридомовых сетей, за которые ответственны управляющие организации.

Фото: «РКС-Самара»