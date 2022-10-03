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«РКС-Самара» участвуют в водном форуме в Перми

3 октября 2022 12:10
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«РКС-Самара» участвуют в водном форуме в Перми

Реабилитацию самого большого притока Волги - реки Камы - обсудят на Всероссийском водном форуме. На площадке в Перми соберутся представители законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, главы регионов Приволжского округа, представители регулирующих органов, промышленных, производственных и торговых предприятий, экологи, эксперты, специалисты Российских коммунальных систем, в том числе «РКС-Самара».

Главная тема форума «Живая Кама»  - федеральная программа «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Организаторы уверены, что для эффективной реализации всех мероприятий необходим комплексный подход: чтобы улучшалось состояние не только Волги, но и Камы, как самого большого её притока. Это повысит качество водных объектов Приволжья.

Со своей стороны «РКС-Самара» уже проводят одну из самых масштабных в истории отрасли реконструкцию Городских очистных канализационных сооружений. Часть мероприятий софинансируется по федеральной целевой программе «Оздоровление Волги» в размере 2,999 млрд рублей. Общая сумма с учётом федеральных, региональных, муниципальных средств и частных инвестиций составляет 4,3 млрд рублей.  

В нацпроект «Экология» вошли объекты сооружения доочистки: реконструкция комплекса билогической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара производительностью 640,0 тыс. м3/сут. Сюда входит реконструкция уже работающих сооружений очистки и доочистки, строительство решёток и песковых бункеров, установка постов автоматизированного контроля качества сточных вод абонентов в мобильном исполнении.

Реализация этих проектов позволит значительно повысить качество очистки сточных вод. Специалисты отмечают, что первый этап реконструкции, начатой ещё в 2013 году, уже даёт положительный результат.

 

 

Теги: РКС-Самара

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