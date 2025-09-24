«РКС-Самара» тоннами вывозят мусор из канализационной станции в микрорайоне «Новая Самара»

Специалисты «РКС-Самара» второй месяц ведут очистку канализационной насосной станции (КНС) в жилом микрорайоне «Новая Самара». Некоторые жильцы новых домов регулярно нарушают работу системы водоотведения.
Каждый день в приёмное отделение КНС вместе со стоками поступают тонны твёрдых бытовых отходов. В основном, это влажные салфетки и другие средства гигиены. Из-за этого перекачка сточных вод становится невозможной: требуется остановка насосов и очистка приёмного отделения вручную и с помощью спецтехники.
За одну смену со станции выкачивают четыре полных цистерны влажного мусора, примерно 40 кубометров – или больше 50 тонн. Весь этот объём необходимо поднять на поверхность и подготовить к утилизации, что требует от компании колоссальных трудозатрат, а также приводит к простою оборудования, не предназначенного для перекачки мусора. И самое главное – это нарушение системы водоотведения в районе, угроза образования засоров на магистральных сетях, и как следствие, подтопление стоками.
Избежать негативных последствий можно только в случае правильной утилизации бытовых отходов и гигиенических средств.
Нельзя смывать в канализацию:
- влажные салфетки, ватные диски и палочки
- средства контрацепции
- туалетную бумагу (даже с надписью «растворимая» - она не растворяется)
- остатки еды
- очистки, косточки, шкурки, шелуху, скорлупу, ягоды от компота
- жир любой (только собрать салфеткой или в небольшую тару и выбросить)
- лекарства
- стройматериалы
- гранулы и опилки для лотков и клеток для животных
