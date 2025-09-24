«РКС-Самара» тоннами вывозят мусор из канализационной станции в микрорайоне «Новая Самара»

145

Специалисты «РКС-Самара» второй месяц ведут очистку канализационной насосной станции (КНС) в жилом микрорайоне «Новая Самара». Некоторые жильцы новых домов регулярно нарушают работу системы водоотведения.

Каждый день в приёмное отделение КНС вместе со стоками поступают тонны твёрдых бытовых отходов. В основном, это влажные салфетки и другие средства гигиены. Из-за этого перекачка сточных вод становится невозможной: требуется остановка насосов и очистка приёмного отделения вручную и с помощью спецтехники.

За одну смену со станции выкачивают четыре полных цистерны влажного мусора, примерно 40 кубометров – или больше 50 тонн. Весь этот объём необходимо поднять на поверхность и подготовить к утилизации, что требует от компании колоссальных трудозатрат, а также приводит к простою оборудования, не предназначенного для перекачки мусора. И самое главное – это нарушение системы водоотведения в районе, угроза образования засоров на магистральных сетях, и как следствие, подтопление стоками.

Избежать негативных последствий можно только в случае правильной утилизации бытовых отходов и гигиенических средств.

Нельзя смывать в канализацию:

- влажные салфетки, ватные диски и палочки

- средства контрацепции

- туалетную бумагу (даже с надписью «растворимая» - она не растворяется)

- остатки еды

- очистки, косточки, шкурки, шелуху, скорлупу, ягоды от компота

- жир любой (только собрать салфеткой или в небольшую тару и выбросить)

- лекарства

- стройматериалы

- гранулы и опилки для лотков и клеток для животных

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»