«РКС-Самара» тоннами вывозят мусор из канализационной станции в микрорайоне «Новая Самара»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В перечень экспонатов выставки включены работы, выполненные художниками в разных техниках: гобелен, керамика, резьба по дереву и т.д.
В Рождествено открылась выставка работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.
Впервые в Самаре начались гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова
В первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения.
С 25 сентября в Самаре стартует отопительный сезон
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания.
Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам»
В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +11, +13°С.
25 сентября в регионе небольшой дождь, до +15°С
Церемония закрытия и награждение победителей второго заезда Игры состоялась на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!». 
Отряд «НашеВремя» из Самарской области вошел в десятку лучших команд игры «Зарница 2.0»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.67
EUR 99.04
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» тоннами вывозят мусор из канализационной станции в микрорайоне «Новая Самара»

24 сентября 2025 15:10
145
Некоторые жильцы новых домов регулярно нарушают работу системы водоотведения.

Специалисты «РКС-Самара» второй месяц ведут очистку канализационной насосной станции (КНС) в жилом микрорайоне «Новая Самара». Некоторые жильцы новых домов регулярно нарушают работу системы водоотведения.

Каждый день в приёмное отделение КНС вместе со стоками поступают тонны твёрдых бытовых отходов. В основном, это влажные салфетки и другие средства гигиены. Из-за этого перекачка сточных вод становится невозможной: требуется остановка насосов и очистка приёмного отделения вручную и с помощью спецтехники.

За одну смену со станции выкачивают четыре полных цистерны влажного мусора, примерно 40 кубометров – или больше 50 тонн. Весь этот объём необходимо поднять на поверхность и подготовить к утилизации, что требует от компании колоссальных трудозатрат, а также приводит к простою оборудования, не предназначенного для перекачки мусора. И самое главное – это нарушение системы водоотведения в районе, угроза образования засоров на магистральных сетях, и как следствие, подтопление стоками.

Избежать негативных последствий можно только в случае правильной утилизации бытовых отходов и гигиенических средств.

Нельзя смывать в канализацию:

- влажные салфетки, ватные диски и палочки

- средства контрацепции

- туалетную бумагу (даже с надписью «растворимая» - она не растворяется)

- остатки еды

- очистки, косточки, шкурки, шелуху, скорлупу, ягоды от компота

- жир любой (только собрать салфеткой или в небольшую тару и выбросить)

- лекарства

- стройматериалы

- гранулы и опилки для лотков и клеток для животных 

 

Фото предоставлено пресс-службой  «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Адреса возможных отключений воды.
19 сентября 2025, 15:56
«РКС-Самара» о плановых ремонтах на неделю
Адреса возможных отключений воды. ЖКХ
559
Он принял участие в экскурсии на первый участок коллектора протяжённостью 4,2 км, который был запущен в 1909 году и дал начало строительству городской системы водоотведения.
18 сентября 2025, 17:16
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Он принял участие в экскурсии на первый участок коллектора протяжённостью 4,2 км, который был запущен в 1909 году и дал начало строительству городской системы... Общество
707
Ведётся контроль воды на радиологические показатели и обязательный экоаналитический контроль Волги, чтобы оценить влияние города на ее экологическое состояние.
18 сентября 2025, 14:15
Специалисты «РКС-Самара» ежегодно выполняют свыше 150 тыс. проб питьевой и природной воды
Ведётся контроль воды на радиологические показатели и обязательный экоаналитический контроль Волги, чтобы оценить влияние города на ее экологическое состояние. ЖКХ
626

В центре внимания
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
166
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
211
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
224
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
407
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
398
Весь список