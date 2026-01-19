Я нашел ошибку
МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты
41% самарцев считают, что для достижения результатов в работе им не нужна ни критика, ни похвала
За сутки 18 января в Самаре вывезли 4 118 тонн снега
Работу детских садов в России могут продлить до 20.00
Российских туристов предупредили о суровых законах в Таиланде
медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области составила 69,5 тыс. рублей
С начала года банки ограничили доступ к миллионам карт и счетов россиян
На Солнце происходит мощная вспышка с высокой вероятностью воздействия на Землю
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты

МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты

Мошенники под видом "Госуслуг" отправляют пользователям письма с "запросом" на обновление электронной почты с поддельным номером телефона техподдержки, чтобы заставить жертву самой позвонить им, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру "техподдержки", - говорится в сообщении.

Как видно из материалов, опубликованных в Telegram-канале ведомства, злоумышленники под видом техподдержки "Госуслуг" отправляют пользователю на почту письмо с "запросом" на обновление электронной почты с поддельным номером телефона техподдержки.

В ведомстве объяснили, что мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС, однако все это обман, пишет РИА Новости.

"Единственный адрес, с которого вам могут написать "Госуслуги", - no-reply@gosuslugi.ru" - заключили в МВД.

