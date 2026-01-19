Я нашел ошибку
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Мошенник обвинил самарца в пособничестве ВСУ и забрал у него 1,25 млн

Мошенник обвинил самарца в пособничестве ВСУ и забрал у него 1,25 млн

В г. Самаре, мужчине 2003 г.р. поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил молодому человеку, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошеннику, перевел на указанный счет порядка 1 250 000р. после чего аферист перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

