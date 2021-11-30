«РКС-Самара»: Свой 85-й день рождения отмечает Владимир Николаевич Писарев

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Сегодня, 30 ноября, исполняется 85 лет Владимиру Николаевичу Писареву – человеку, который внёс большой вклад в развитие водоснабжения и водоотведения города Самары.

С 1970 по 1988 год Владимир Николаевич возглавлял Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Куйбышева. Именно в это время население города превысило 1 миллион человек, активно развивалась промышленность. Требовались всё большие и большие объёмы воды, повышались требования к очистке стоков.

Под руководством Владимира Писарева построили и ввели в эксплуатацию Городские очистные канализационные сооружения и Насосно-фильтровальную станцию № 2, были проложены новые водоводы и коллекторы. Он и сейчас помнит все подробности строительства, делится с новыми поколениями своими знаниями.

Его имя навсегда вписано в историю города: в 2017 году на Аллее славы самарского водопровода «РКС-Самара» была заложена Звезда имени Владимира Николаевича Писарева. Он – легенда, источник технических и исторических знаний о водопроводно-канализационной отрасли.

Юбиляра сегодня лично поздравили первый зам.главы г.о. Самара Владимир Василенко и главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. Пожелали ветерану отрасли здоровья и бодрости, а он в свою очередь пообещал в скором времени встретиться с руководителями предприятия, чтобы поговорить о работе.

Фото: «РКС-Самара»