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«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения

18 февраля 2022 15:49
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С 21 по 25 февраля 2022 года.

«РКС-Самара» публикует список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с 21 по 25 февраля 2022 года. 

На следующей неделе «РКС-Самара» планируют проведение профилактических и ремонтных работ на городских сетях водоснабжения по следующим адресам:

Обращаем ваше внимание, что информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Точные данные для предупреждения жителей диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в управляющие компании и администрацию для предупреждения жителей. 

 

Теги: РКС-Самара

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