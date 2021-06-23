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«РКС-Самара»: состоялось совещание по вопросу состояния атмосферного воздуха в микрорайоне «Волгарь»

23 июня 2021 16:07
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Уже несколько лет жители нового микрорайона жалуются на сильный неприятный запах, который беспокоит их преимущественно ночью и рано утром.

Сегодня, 23 июня, на одном из объектов «РКС-Самара» состоялось совещание под председательством главы Самара Елены Лапушкиной по вопросу состояния атмосферного воздуха в микрорайоне «Волгарь» Куйбышевского внутригородского района. 

Помимо городской администрации в совещании приняли участие представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, прокурор Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры Максим Головин, глава администрации Куйбышевского района Алексей Коробков, депутат Самарской Губернской Думы Николай Панченко, а также инициативная группа жителей «Волгаря».

Уже несколько лет жители нового микрорайона жалуются на сильный неприятный запах, который беспокоит их преимущественно ночью и рано утром, а специальные приборы фиксируют значительное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, в частности, сероводорода. 

В Куйбышевском районе города Самары расположены 37 организаций, подлежащих федеральному и региональному надзору в связи с негативным воздействием на окружающую среду. Это, прежде всего, предприятия нефтяной, химической и нефтехимической отрасли. Также к ним относятся Городские очистные канализационные сооружения, так как в состав стоков, очищаемых на ГОКС, входит сероводород. 

Все замеры, которые проводились в течение нескольких лет непосредственно в предполагаемых источниках сероводорода на ГОКСе, не показали превышения ПДК. А сейчас, в ходе реконструкции сооружений, приёмные камеры и каналы, куда стекаются все стоки миллионной Самары, не просто накрыты. На них установлено и до конца 2021 года будет запущено в эксплуатацию новейшее оборудование, которое будет очищать и обеззараживать воздух. Это оборудование относится к наилучшим доступным технологиям, внедряемым в Российской Федерации. 

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков подробно рассказал о реконструкции и отметил безопасность технологических процессов очистки стоков для здоровья окружающих. «Наши очистные сооружения находятся между жилым микрорайоном и предприятием нефтепереработки. Все превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ фиксируются не непосредственно на наших объектах, а на границе санитарно-защитной зоны. А откуда туда «прилетел» сероводород – никого не интересует. Мы открыты 24 часа в сутки для всех проверяющих инстанций и для жителей. В наших интересах раз и навсегда доказать: Городские очистные канализационные сооружения Самары не являются источником неприятного запаха и превышения ПДК в Куйбышевском районе», - сказал Владимир Бирюков. 

Подводя итог совещания, Елена Лапушкина сказала:

«Сейчас мы видим одно предприятие, которое абсолютно открыто и готово в любое время суток пускать проверяющие инстанции, и другое промышленное предприятие, которое находит ряд причин, чтобы оставаться закрытым, не допуская внезапных проверок. Для решения данной проблемы нам необходимо объединиться с министерством, со всеми надзорными органами и выработать совместный план действий, который будет неукоснительно соблюдаться». 

 

Теги: РКС-Самара совещание

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