«РКС-Самара» скоро выберут новое имя для звезды на Аллее славы самарского водопровода

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Семь лет назад сотрудники «РКС-Самара» создали Аллею славы самарского водопровода. На ней уложены звёзды с именами людей, которые внесли значимый, фундаментальный вклад в развитие отрасли водоснабжения и водоотведения.

В 2022 году традиция будет продолжена. Предложить своего кандидата может каждый. Нужно только обосновать, почему вы считаете именно этого человека достойным звёздного места. До 31 августа 2022 года «РКС-Самара» ждёт заявки с развёрнутыми описаниями на электронную почту: pr@samcomsys.ru или на почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56, каб. 409.

В сентябре коллектив ресурсоснабжающего предприятия выберет того, чьё имя будет носить следующая звезда на Аллее славы самарского водопровода.